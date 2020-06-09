ВОЗ обратилась к москвичам после отмены самоизоляции

После отмены самоизоляции и пропускного режима москвичам следует тщательно и часто мыть руки, пользоваться антисептиками и соблюдать респираторный этикет. С такой просьбой обратилась к жителям столицы представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Ее заявление опубликовало агентство «Интерфакс».

По ее словам, по-прежнему необходимо выявлять и проверять все подозрительные случаи заболевания, изолировать и лечить зараженных, а также быть готовым к новой волне коронавируса.

Вуйнович подчеркнула, что новых случаев заболевания становится меньше не благодаря естественному развитию эпидемии, а из-за жестких мер и ответственных людей.

В Москве с 9 июня отменен режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок для горожан. Кроме того, возобновили свою работу парикмахерские и салоны красоты. Летние веранды и музеи планируется открыть с 16 июня. Фитнес-клубы и бассейны возобновят работу 23 июня.

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