Возле Кремля поменяли раскритикованный в 90-е памятник Жукову

На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому полководцу Георгию Жукову, сообщает «Интерфакс».

Прежнее изваяние демонтировано и находится на площади. Новую скульптуру сейчас монтируют на старом постаменте.

Судя по фотографиям в Twitter, на новом памятнике Жуков, как и раньше, восседает на коне, но теперь его правая рука отдает воинское приветствие, а не опущена вниз. Конь теперь держит левую переднюю ногу приподнятой вверх.

Памятник Жукову, маршалу СССР и четырежды Герою Советского Союза, был установлен на Манежной площади в 1995 году по указу тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Уже тогда скульптуру руки Вячеслава Клыкова подвергли критике: ею, в частности, остался недоволен Евгений Сидоров, в то время министр культуры, заявивший, что конь изображен в неестественной позе. Также неудачу работы отмечал скульптор Зураб Церетели. Клыков, в свою очередь, был недоволен размещением памятника на Манежной площади, поскольку там на скульптуру почти весь день падает тень от здания Исторического музея. Изначально изваяние планировалось установить на Красной площади, но это оказалось трудновыполнимым из-за требований ЮНЕСКО.

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