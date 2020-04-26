Возле «Макдоналдса» в Москве образовалась пробка

В пробке к стойке заказа стоят такси, спорткары и даже «машины с мигалкой», уточняет агентство.

В Москве действует режим самоизоляции. В рамках ограничений для посетителей закрыты все кафе и рестораны — они могут продолжать работать только навынос. Выход на улицу разрешен только для похода в продуктовые магазины и аптеки, выгула собак или поездок на работу.

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