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Возле «Макдоналдса» в Москве образовалась пробка
Кадр из видео РИА Новости
Жители Москвы потянулись в единственные открытые во время режима самоизоляции рестораны — фастфуды. Возле одного из них образовалась пробка, видео публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.
В пробке к стойке заказа стоят такси, спорткары и даже «машины с мигалкой», уточняет агентство.
В Москве действует режим самоизоляции. В рамках ограничений для посетителей закрыты все кафе и рестораны — они могут продолжать работать только навынос. Выход на улицу разрешен только для похода в продуктовые магазины и аптеки, выгула собак или поездок на работу.
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