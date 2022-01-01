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Возле мусорных контейнеров в Москве нашли тело женщины

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Возле мусорных контейнеров в Москве нашли тело женщины
Фото: Globallookpress.com

Тело убитой женщины в луже крови нашли возле мусорных контейнеров на улице Островитянова в Москве. Труп обнаружил прохожий, передает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, преступление произошло незадолго до Нового года.

Прибывшие на место правоохранители установили, что убитой было 25 лет. На ее теле зафиксировали множество колото-резаных ранений.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в подмосковной квартире обнаружили два трупа в странной позе. Умершие мужчина и женщина лежали перпендикулярно друг другу на кровати. На их телах не обнаружили следов насильственной смерти.

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