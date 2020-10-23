Возле памятника Кириллу и Мефодию в центре Москвы нашли тело экскурсовода

В Ильинском сквере, расположенном в центре Москвы, нашли тело женщины-экскурсовода. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию позвонили очевидцы и рассказали, что возле памятника Кириллу и Мефодию лежит женщина без признаков жизни. Полицейские выехали на место и нашли тело гида.

«Следов насильственной смерти на теле не выявили. Предварительно, у гражданки отказало сердце», — добавил собеседник агентства. Он заявил, что точную причину летального исхода объявят после вскрытия.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

15 октября стало известно, что в районе Котловка нашли мертвой российскую художницу Нину Ковинину. В полицию обратились ее соседи, обратившие внимание, что пожилая женщина давно не выходила из своей квартиры, а также перестала отвечать на звонки.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!