Возвращение призеров Олимпийских игр в Москву попало на видео

На кадрах видно, что выходящих из зоны прилета спортсменов приветствуют болельщики и фанаты. Толпа скандирует «Россия!», некоторые стоят с плакатами и букетами цветов. В ролике видно, что вернувшиеся призеры раздают автографы.

«Мы скучали по такой поддержке в Китае, нам ее, наверное, было недостаточно. Поэтому это очень приятно», — призналась одна из спортсменок в интервью изданию.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Ранее панды Жуи и Диндин в Московском зоопарке предсказали победителей в общекомандном зачете.