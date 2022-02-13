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Возвращение призеров Олимпийских игр в Москву попало на видео

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Возвращение призеров Олимпийских игр в Москву попало на видео
Кадр: Telegram-канал «KP.RU»

Первые призеры XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине вернулись в Москву. Встреча спортсменов в аэропорту попала на видео, выложенное KP.RU.

На кадрах видно, что выходящих из зоны прилета спортсменов приветствуют болельщики и фанаты. Толпа скандирует «Россия!», некоторые стоят с плакатами и букетами цветов. В ролике видно, что вернувшиеся призеры раздают автографы.

«Мы скучали по такой поддержке в Китае, нам ее, наверное, было недостаточно. Поэтому это очень приятно», — призналась одна из спортсменок в интервью изданию.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Ранее панды Жуи и Диндин в Московском зоопарке предсказали победителей в общекомандном зачете.

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