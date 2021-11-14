Врач-диетолог рассказала о вреде кофеина при коронавирусе

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» рассказала, почему при коронавирусе нельзя пить кофе.

По ее словам, многие люди при заражении чувствуют усталость, но вместо сна пытаются взбодриться: пьют энергетики и кофе, стимулируя нервную систему.

Эксперт объясняет, что при коронавирусе особенно важен отдых и употребление достаточного количества воды, тогда как тонизирующие напитки способствуют только обезвоживанию.

На время болезни врач также советует отказаться от употребления сахара, соли и газированных напитков. «Соль в большом количестве сгущает кровь, не дает ей нормально течь. И белки иммунной системы не могут быстро достигнуть того места, где они нужны, и вступить в борьбу с врагом», — отмечает Елена.

При этом, по ее словам, предпочтение стоит отдать овощам, фруктам, морепродуктам и кисломолочным продуктам. Специалист рекомендует употреблять в пищу желто-оранжевые продукты, которые богаты витаминам А и каротиноидами.

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