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Врач назвал ослабляющие иммунитет продукты питания

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Врач назвал ослабляющие иммунитет продукты питания
Фото: Depositphotos

Доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков в интервью РИА Новости назвал продукты, которые могут ослаблять иммунитет.

«Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты)», — отметил он.

К провоспалительным врач отнес продукты на искусственной фруктозе, которые вызывают инсулинорезистентность, и жареное красное мясо в большом количестве. При этом он отметил, что лучше делать овощные соки или смузи, а мясо тушить, варить или готовить на мангале с обработкой горячего воздуха.

«Что касается антивоспалительных продуктов, то это кисло-сладкие фрукты, практически все овощи: они полезны как в сыром, так и в термически обработанном виде, в зависимости от переносимости — зелень, в которой много антиоксидантов, различные виды ягод, особенно черного цвета. Сейчас очень популярна куркума — эта специя тоже дает противовоспалительный эффект, но ее нельзя употреблять при гастрите или остром воспалении кишечника», — рассказал специалист.

Врач также посоветовал не злоупотреблять молочными продуктами, так как они могут быть провокаторами хронических воспалений. По его словам, лучше отдать предпочтение кисломолочным продуктам.

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