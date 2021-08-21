Врач назвала условия для возвращения с дачи в Москву

Терапевт объяснила, что даже разовое переохлаждение во время сна опасно для организма. «Переохлаждение способствует простуде — это во-первых. Вирусы в организме есть всегда, они оживляются, как только человек переохладился, особенно если замерзли ноги», — сказала врач.

Также специалист отметила, что переохлаждение может обострить многие хронические заболевания, в том числе, заболевания почек, остеохондроз, радикулит, бронхиты, артрозы, артриты.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на выходных в Москве ожидается облачность с возможными кратковременными осадками. Температура воздуха не будет существенно меняться — днем в субботу, 21 августа, обещают 20-23 градуса тепла, ночью плюс 13-15. Похолодание начнется в ночь на воскресенье, 22 августа. Днем поднимется северо-западный ветер, из-за которого может возникнуть ощущение значительного снижения температуры.

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