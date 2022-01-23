Врач раскрыл способ быстрого восстановления после COVID-19

Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко в интервью радио Sputnik раскрыл способ быстрого восстановления после COVID-19.

По словам врача, соляная пещера, или галокамера, особенно полезны тем, кто перенес коронавирус. «Галотерапия является эффективным средством для повышения иммунитета и восстановления дыхательной системы, особенно после перенесенного COVID-19. Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов. Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в легких, уходят. Плюс к этому улучшается кровоснабжение, а также кислородный обмен в легких», — объяснил Тарасенко.

Галотерапию не следует воспринимать как панацею, но если сочетать ее с другими методами реабилитации, то справиться с последствиями COVID-19 можно будет гораздо быстрее. Медик уточнил, что обычно пациентам рекомендуют от десяти до 30 сеансов пребывания в соляной пещере, максимальный интервал между которыми должен быть не более одного-двух дней.

«В приеме соляных ванн важна регулярность. Если посещать соляную пещеру каждый день, то уже через месяц можно восстановиться после COVID-19. Кроме того, лучше принимать процедуры в специализированных центрах, где есть врач-физиотерапевт, который четко расписывает количество сеансов, исходя из жалоб пациента и его дефицитов», — сообщил специалист. Он также отметил, что дома подобное лечение организовать не получится. Домашние соляные лампы, по его словам, не позволяют достигнуть такой концентрации, как в специальной комнате.

Посещение соляных ванн противопоказано при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита. Если нет острых состояний, то галотерапия станет прекрасной профилактикой простудных и вирусных болезней, заключил эксперт.

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