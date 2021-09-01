Врач раскрыла самую распространенную вредную привычку у детей в Москве
Врач-педиатр столичной детской поликлиники Любовь Пендюрина раскрыла самую распространенную вредную привычку среди современных детей в Москве. По ее словам, речь идет об употреблении нездоровой пищи, сообщает агентство новостей «Москва».
Специалист отметила, что чаще всего эту привычку провоцирует поведение внутри семьи. Уточняется, что если ребенок наблюдает, что его родители употребляют вредную еду, то он начинает воспринимать это как норму. Так, к признакам неправильного питания врач отнесла переедание, недоедание и употребление пищи с «пустыми калориями».
Особый вред организму ребенка наносят газированные напитки, чипсы, майонез и шоколадные батончики. Также на фоне употребление подобных продуктов могут возникать зависимости от вредной еды на уровне головного мозга. Например, в будущем ребенок может чувствовать успокоение во время приема пищи.
Пендюрина посоветовала родителям давать своим детям исключительно здоровую пищу, а также придерживаться схемы кормления не менее четырех раз в день.
Ранее жители Бабушкинского района Москвы предупредили о юном мошеннике, который «разводит» людей на еду в местном парке. По словам жителя района, ребенок ходит по парку и просит прохожих купить ему еды, так как его мама не дает ему на эти цели денег.
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