Врач рассказал о главном витамине в период распространения коронавируса

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов в интервью «Царьграду» рассказал о главном витамине в период распространения коронавируса.

«Хотя ряд ученых считает, что нет репрезентативных данных о том, что его дефицит приводит к заболеваемости повышенной, но в то же время ряд моих друзей и коллег считает, что именно с дефицитом витамина D это связано. То есть надо витамин D употреблять», — заявил в разговоре специалист.

При этом он подчеркнул, что нестероидные противовоспалительные препараты пойдут на пользу далеко не всем. Также врач сообщил, что скептически относится к приему антибиотиков при вирусных заболеваниях и даже некоторых противовирусных препаратов.

«Я думаю, что правильным профилактическим рецептом было бы — вести нормальный здоровый образ жизни, стараться не злоупотреблять какими-то вредными привычками или стараться нормально высыпаться, нормально питаться», — заключил Шафалинов.

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