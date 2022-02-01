Врач рассказал о недостатке ПЦР-тестирования при омикроне

Инфекционист, главный врач медицинского центра Евгений Тимаков в интервью Telegram-каналу радио «Коммерсантъ FM» рассказал о главном недостатке ПЦР-тестирования при омикрон-штамме коронавируса.

По словам специалиста, омикрон-штамм поражает верхние дыхательные пути, поэтому ПЦР-тестирование его выявляет не всегда. «Тесты нужно брать уже с ротоглотки, а не с носоглотки, потому что вирус поражает больше верхние дыхательные пути», — рассказал врач. При этом он отметил, что если среди симптомов есть боль в горле, осиплость голоса, недомогание, усталость, расстройство кишечника или боль в пояснице, то скорее всего это и есть новый штамм.

Инфекционист также сообщил, что если в квартире уже есть один заболевший с явными симптомами омикрона, и у кого-то из членов семьи появился насморк или недомогание, то у этого человека вирус также однозначно присутствует.

«Тесты нужны, чтобы подтвердить официально болезнь, а если мы будем собирать анамнез грамотно, то по факту можем до тестов сделать профилактику членов своей семьи, чтобы не было никаких реакций и осложнений», — заключил эксперт.

Ранее врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман рассказал об особенностях кашля при заражении омикрон-штаммом.