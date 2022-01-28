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Врач рассказал о рисках «естественной иммунизации» с помощью омикрон-штамма

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Врач рассказал о рисках «естественной иммунизации» с помощью омикрон-штамма
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в интервью РИА Новости рассказал о рисках «естественной иммунизации» с помощью омикрон-штамма.

«Говорят, мол, давайте переболеем — и у нас будет коллективный иммунитет. А вот переболеем, а потом что? Что там будет за постковидный синдром? Мы же этого пока не можем сказать, мы с омикроном всего два месяца, поэтому так называемая естественная иммунизация — это не тот идеал, к которому надо стремиться», — заявил Малышев.

Инфекционист призвал людей защищать себя и помнить о таких мерах, как ношение масок, ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, несмотря на то что все уже устали от этого.

Ранее стало известно, что столичные власти отказались от идеи вводить локдаун из-за распространения штамма омикрон.

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