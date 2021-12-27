Врач рассказал о вреде экстремальных зимних видов спорта

Главный инфекционист Москвы, доктор медицинских наук и ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в беседе с «Мослентой» рассказал о том, кому зимние виды спорта могут принести вред.

«Сноуборды, лыжи и все, что связано со значительной физической нагрузкой, однозначно противопоказано людям с различными поражениями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Это экстрим, а значит — это адреналин. А адреналин всегда вызывает сужение сосудов», — отметил врач.

Противопоказан зимний экстрим и людям с болезнями опорно-двигательного аппарата (любые проблемы со связками, мышцами, костями, хрящами), а также с заболеваниями внутренних органов и систем. Даже если проблемы совсем незначительные, стоит обязательно проконсультироваться с врачом, прежде чем начать заниматься.

Отказаться от экстремального спорта рекомендуется и беременным женщинам на любом сроке.

Ранее были названы самые популярные зимние развлечения москвичей в преддверии 2022 года. Среди них оказался прокат сноубордов и лыж. Интерес к первым увеличился на 67 процентов по сравнению с прошлым годом, ко вторым — на 25 процентов.