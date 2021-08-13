Врач рассказала о нечеловеческих условиях в психиатрической клинике Москвы

Женщина рассказала, что отвечала за младшее детское отделение. Всего в клинике находились порядка 50 детей, распределенных по двум огромным палатам. В одной лежали ребята от 6 до 11 лет, а в другой — от 11 до 14 лет.

«В первый же день работы я поняла, что это — какое-то чудовищное гестапо. А теперь представьте себе: в палате непролазная грязь и нет ничего, кроме кроватей и постельного белья. Все украдено!» — рассказала медицинский работник.

По ее словам, ни врачи, ни завотделением к детям практически не заходили просто потому, что ординаторская и кабинет заведующей располагались за границами отделения.

Москвичка добавила, что основными клиентами заведения были ребята из интернатов и детских домов с «педагогической запущенностью», но не с серьезными психиатрическими диагнозами. Их отправляли в больницу потому, что летом пионерские лагеря их не принимали.

«Прогулки? Какие тут прогулки! В больнице их тут же начинали пичкать препаратами — просто так, на всякий случай. Еда? Она тоже была украдена. На завтрак к каше не давали даже масло, соки (такие, в маленьких бутылочках) разбирались сотрудниками отделения. И стоял таз с несвежим хлебом», — добавила женщина.

Центральная клиническая психиатрическая больница на улице 8 Марта работает и в наши дни.

Ранее, 11 августа, рэпер Птаха (Давид Нуриев) опубликовал в своем Instagram обращение к поклонникам из московской больницы. Артист сообщил, что ему предстоит операция.

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