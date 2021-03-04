Врач в Подмосковье вправил мальчику вывих с помощью конфеты

В Подмосковье травматолог-ортопед Рустам Эфендиев вправил мальчику вывих с помощью конфеты. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Попавший на днях в отделение экстренной травматологии ребенок неудачно упал во время прогулки и сильно кричал от боли, не подпуская к себе врачей. Медики с трудом сделали рентген, который показал вывих в локтевом суставе, его нужно было вправить.

Эфендиев решил пойти на хитрость: он предложил мальчику конфету, но ребенок потянулся за ней здоровой рукой. «Тогда я отступил на шаг и протянул малышу вторую конфету. В порыве азарта трехлетка потянулся к конфете больной рукой, и от резкого движения вывих вправился, — сказал травматолог.

Вправить вывих довольно легко позволило то, что у детей такого возраста эпифизы (расширенные концы) сочленяющихся костей еще состоят из хряща.

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