Врача больницы в Коммунарке избили 15 человек из-за сережки в ухе

Анестезиолога московской больницы в Коммунарке избили из-за сережки в ухе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Врач вместе с друзьями пошел в кино в ТЦ «Город» в районе Лефортово и на выходе из развлекательного центра встретил группу незнакомцев.

По словам медика, на него напали 15 человек азиатской внешности. Сначала они стали выяснять, почему его друг ярко одет и какую религию исповедует. «Я пытался остановить конфликт и увести друга в сторону, но мне не давали. Потом они заметили у меня в ухе серьгу, стали нас оскорблять и угрожать. Я звал на помощь охрану, но никто не пришел», — рассказал врач.

Он попытался вызвать полицию и достал телефон, однако его вырвали из рук. При попытке вернуть смартфон завязалась драка.

В полиции подтвердили, что получили заявление от 27-летнего мужчины, в котором пострадавший просит привлечь к уголовной ответственности группу нападавших. Чтобы установить личности подозреваемых, сотрудники полиции запросили записи камер видеонаблюдения у охраны торгового центра, однако выяснилось, что система не работает. Теперь полиция и пострадавший разыскивают свидетелей произошедшего.

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