Врачи в Подмосковье спасли проглотившего магниты девятилетнего ребенка

Врачи подмосковной больницы спасли девятилетнего мальчика, который проглотил шарики из магнитного конструктора и решил не говорить об этом родителям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ребенок несколько дней назад во время игры съел два металлических магнита. Испугавшись, он решил ничего не будет говорить родственникам, однако магниты попали в разные отделы кишечника, после чего притянулись друг к другу и слепили стенки внутренних органов.

Врачам удалось вовремя оказать помощь мальчику — они извлекли инородные тела и ушили перфоративные отверстия там, где соприкасались тонкая и слепая кишка. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он идет на поправку. Медработники в свою очередь напомнили детям и родителям о том, что такие ситуации крайне опасны для жизни.

Ранее московские врачи спасли проглотившего пробку младенца. Уточнялось, что 11-месячный ребенок, играя с пустой бутылкой от молока, случайно проглотил пробку от нее и начал задыхаться.