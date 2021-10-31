Вращающиеся звезды на башнях Кремля удивили россиян

Многие отметили, что знали и раньше об этом факте и заявили, что звезды на самом деле являются флюгерами. Одна из пользовательниц предположила, что их устройство позволяет им не ломаться под порывами ветра. «Именно так! Я знаю об этом. А вот так "активно" не видела. Здорово!» — восхитилась роликом другая женщина. Кто-то поправил автора видео, отметив, что подшипники в звездах не шариковые, а роликовые.

Некоторые написали, что не знали о таком свойстве кремлевских звезд, а кто-то знал, но забыл. Эти пользователи поблагодарили женщину за напоминание. «Теперь буду показывать внукам», — отметила одна из комментаторов.