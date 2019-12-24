Время работы МЦД в новогоднюю и рождественскую ночи решили продлить

Власти Москвы продлят время работы Московских центральных диаметров (МЦД) в новогоднюю и рождественскую ночи. Об этом сообщается на официальной странице МЦД в Twitter.

«Спешим поделиться приятной новостью! В новогоднюю и рождественскую ночи поезда МЦД и пригородные электрички будут ходить до 02:00», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что проезд на наземном транспорте, метро и Московском центральном кольце (МЦК) будет бесплатным в новогоднюю ночь. Бесплатными также будут парковки.

Движение по МЦД было запущено 21 ноября. По диаметрам курсируют поезда «Иволга», которые оснащены бесплатным Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Оплатить проезд можно картой «Тройка».

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