Вслед за закрытием станций метро в Москве ограничили съезд с ТТК

На Третьем транспортном кольце в Москве ввели ограничение движения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Съезды с Третьего кольца на Нижегородскую улицу и Волгоградский проспект тоже будут перекрыты, решение принято оперативным штабом», — говорится в сообщении. В ЦОДД пояснили, что это необходимо для стабильной работы компенсационных маршрутов транспорта в районе закрытого участка метро.

По состоянию на 16:00 загруженность столичных дорог оценивается на пять баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Ранее в субботу, 6 апреля, был временно закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии метро. Это необходимо для проходки тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро.

Станции «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» не будут работать до 11 апреля.

Одновременно в районе закрытого участка организовано несколько компенсационных маршрутов наземного транспорта.