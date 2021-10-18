Встреча чемпионов мира по Dota 2 в аэропорту Внуково попала на видео

Ранее «Москвач» сообщил, что российская команда выиграла 18 миллионов долларов. В финале Team Spirit боролись с участниками китайской LGD, которые в последние годы входили в список лучших команд турнира. «Комсомольская правда» сообщила, что россияне одержали победу со счетом 3:2.

Team Spirit поздравила российская сборная по футболу, назвав участников «красавцами». Это первая победа отечественной команды геймеров на чемпионате Dota 2.

Ранее школьники из Москвы завоевали две серебряные медали на Международной олимпиаде по математике. Награды получили выпускник Специализированного учебно-научного центра МГУ Айдар Ибрагимов и выпускник школы № 1589 Даниил Сибгатуллин.