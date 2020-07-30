Выброшенный с 12-го этажа мешок с мусором убил жительницу Подмосковья

В Московской области во время строительства ЖК «Люберцы» на 38-летнего маляра Надежду Колышеву с 12 этажа свалился мешок строительного мусора весом около 30 килограммов и раздробил ей кости позвоночника. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает Telegram-канал Life Shot.

После проведенной шестичасовой операции в ночь на 30 июля женщина скончалась. При этом родственники рассказали, что вечером Колышева пришла в сознание, ее состояние было нормальным.

На протяжении последних дней семья маляра искала большую сумму денег, чтобы медики смогли восстановить часть позвоночника пострадавшей женщине. В итоге было собрано около пяти миллионов рублей.

Отмечается также, что инцидент произошел 14 июля. На стройке отключили электричество, в связи с чем рабочие самостоятельно сбрасывали мешки со строительными материалами, не имея возможности включить подъемники.

После произошедшего к Колышевой обратился бригадир стройки и попросил, чтобы та рассказала о падении с высоты. Однако позже все-таки компания признала свою вину и выплатила семье пострадавшей компенсацию в размере 400 тысяч рублей, а также внесла аванс за операцию в НИИ имени Склифосовского.

В настоящее время Следственный комитет России (СКР) начал выяснять обстоятельства произошедшего.

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