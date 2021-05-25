Вылезшая из унитаза крыса напугала жителя Подмосковья

Жителя подмосковных Химок напугала крыса, вылезшая из унитаза. Видео мужчина опубликовал в группе во ВКонтакте «Типичные Химки». По его словам, он проснулся от шороха в туалете, после чего ему удалось запечатлеть, как грызун вылезает и спустя несколько секунд вновь скрывается в канализации.

Биолог Светлана Татаринова заявила изданию «Подмосковье сегодня», что это было домашняя крыса. По ее словам, они могут перемещаться по трубам, если их на это что-либо подвигло, например, массовая травля, разрушение места их обитания. По мнению специалиста, этого зверька кто-то выкинул в унитаз, где ему удалось зацепиться за выступ труб нижних этажей и вылезти в квартиру.

Сантехник Владимир Леонидов, который работает уже более 20 лет в одной из управляющих компаний Химок, также отметил, что на видео запечатлена не подвальная крыса, они рыжеватые и ведут себя как хозяева, а эта сразу убежала. Он добавил, что грызуны обитают почти во всех подвалах, в том числе в новостройках, поднимаются в основном через лифтовые шахты, но такие ситуации бывают редко.

Директор Московского областного центра дезинфекции Маргарита Галкина предупредила, что забравшаяся в квартиру крыса может быть переносчиком опасных заболеваний, например, туляремии, лептоспироза и бешенства. Она посоветовала при встрече со зверьком сразу сообщить в управляющую компанию, чтобы специалисты произвели дератизацию.

Ранее жители Москвы заметили возле склада одного из супермаркетов «Перекресток» нашествие крыс. Грызуны расположились по улице 2-я Филевская возле дома 14.

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