Москвич выманил у приятеля 15 миллионов и купил себе внедорожник

39-летний москвич выманил у своего приятеля, начальника службы безопасности крупной фирмы, 15 миллионов рублей и купил себе внедорожник. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, инцидент произошел два года назад, когда мужчины познакомились в одном из столичных ресторанов. Изрядно выпив, один из них начал рассказывать о том, что якобы имеет большой участок в акватории на Сахалине, где в скором времени планирует разводить морских ежей на продажу. Он добавил, что для организации процесса производства осталось лишь оформить нужные документы и привлечь к проекту ученых и водолазов.

В результате руководитель компании поверил словам нового знакомого и решил с ним сотрудничать, отдав наличными свыше десяти миллионов рублей. Спустя две недели новостей о продвижении бизнеса не появилось, однако лжепредприниматель успел приобрести новый автомобиль марки Mercedes-Benz G-класса. Отдавший деньги мужчина начал подозревать, что машину приятель купил на его средства, однако мошенник пообещал вернуть всю сумму. Только спустя два года пострадавший все же обратился в правоохранительные органы с заявлением. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что у родственника Иосифа Сталина похитили 16 миллионов рублей в Москве.