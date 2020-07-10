Выставленный на торги дом-яйцо в Москве рекордно подорожал

Дом-яйцо в Москве, выставленный ранее на торги, рекордно подорожал — его стоимость составила 433 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что изначально здание выставили на продажу в 2018-м за 356 миллионов. Позже его стоимость начала расти. Так, в 2019-м его можно было приобрести за 407 миллионов, а сейчас цена и вовсе стала рекордной.

Дом-яйцо расположен в Басманном районе на улице Машкова. В здании четыре этажа, пять комнат, гараж, а также собственный лифт.

Дом по проекту архитектора Сергея Ткаченко построен в 2002 году. Власти города не сразу согласились на строительство, считая, что дом нарушит архитектурный облик района. Сейчас здание считается образцом так называемого «лужковского стиля» в архитектуре, названого именем бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.

Ранее стало известно, что в центре Москвы появится 200-метровый небоскреб. Комплекс из двух зданий построят на Краснопресненской набережной, в них расположатся офисы Центра международной торговли. Ориентировочно строительство начнется в 2021 году и завершится через 10 лет.

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