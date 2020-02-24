Вывеска «Макдоналдс» напомнила москвичам полицейскую форму

Вывеска ресторана быстрого питания «Макдоналдс» у станции метро «Фрунзенская» напомнила москвичам полицейский шеврон. Фотографию опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

На снимке видно, что под логотипом компании размещена табличка с надписью «предприятие быстрого обслуживания». Авторы канала заметили, что цветовое оформление надписи, а также шрифт напоминают форму сотрудников полиции.

Надпись «полиция» на спинах сотрудников МВД выглядит так же, как и баннер ресторана, говорится в публикации.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!