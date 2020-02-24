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Вывеска «Макдоналдс» напомнила москвичам полицейскую форму

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Фото: Telegram

Вывеска ресторана быстрого питания «Макдоналдс» у станции метро «Фрунзенская» напомнила москвичам полицейский шеврон. Фотографию опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

На снимке видно, что под логотипом компании размещена табличка с надписью «предприятие быстрого обслуживания». Авторы канала заметили, что цветовое оформление надписи, а также шрифт напоминают форму сотрудников полиции.

Надпись «полиция» на спинах сотрудников МВД выглядит так же, как и баннер ресторана, говорится в публикации.

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Moslenta, 2020 г. 18+

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