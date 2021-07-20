Выявлена неожиданная причина запыленности одного района Москвы
Жительница Перово на своей странице в Facebook опубликовала научные статьи собственного авторства о загрязнении окружающей среды на территории района за последние несколько лет. По словам москвички, неожиданная причина его запыленности — тополя. В среднем один тополь задерживает около 90 килограмм пыли за год.
К тому же, по подсчетам женщины, с 2018 года на территории Перово запустили четыре стройки. Еще две стартовали уже в 2021 году.
«Семь на 150 и на 28 килограммов равно 29,4 тысячи килограммов — это почти 30 тонн с лишним пыли с различными загрязнениями носится в воздухе нашего района… А это только нижняя оценка. Верхняя даст еще худший результат: семь на 200 и на 90 равно 126 тысяч килограммов, то есть 126 тонн», — выявила неравнодушная москвичка.
Также женщина пожаловалась на массовую вырубку крупномерных деревьев в своем районе — они помогали справиться с частью загрязнений.
«Когда я переехала в Перово в 2000-м году, меня удивило именно обилие деревьев. Насколько озелененным был район в сравнении с другими. Теперь деревьев стало меньше в разы. Перовский парк буквально выщипали, нещадно проредив его ради новых асфальтированных дорожек», — пожаловалась она в комментариях.
Автор поста отметила, что, несмотря на планы местных властей по высадке новых деревьев, в такую жаркую погоду они могут просто не прижиться, а району, по ее словам, необходимы растения, регулирующие выработку различных загрязнений.
15 июля в подмосковных Мытищах прошелся пыльный смерч. Местные жители сумели заснять воронку на видело.
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