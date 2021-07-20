Выявлена неожиданная причина запыленности одного района Москвы

Жительница Перово на своей странице в Facebook опубликовала научные статьи собственного авторства о загрязнении окружающей среды на территории района за последние несколько лет. По словам москвички, неожиданная причина его запыленности — тополя. В среднем один тополь задерживает около 90 килограмм пыли за год.

К тому же, по подсчетам женщины, с 2018 года на территории Перово запустили четыре стройки. Еще две стартовали уже в 2021 году.

«Семь на 150 и на 28 килограммов равно 29,4 тысячи килограммов — это почти 30 тонн с лишним пыли с различными загрязнениями носится в воздухе нашего района… А это только нижняя оценка. Верхняя даст еще худший результат: семь на 200 и на 90 равно 126 тысяч килограммов, то есть 126 тонн», — выявила неравнодушная москвичка.