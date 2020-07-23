Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха

Появились кадры снятого с воздуха спорткомплекса «Олимпийский» в Москве, который ранее, 23 июля, начали взрывать для дальнейшей модернизации объекта. Видео публикует Telegram-канал Life Shot.

Видно, что обрушены основные конструкции здания.

Как сообщали в пресс-службе группы компаний «Киевская площадь», после ремонта «Олимпийский» останется спортивным объектом, где будут проходить соревнования мирового уровня. Также планируется, что он станет одной из самых популярных площадок для проведения концертов и значительно расширит свои функциональные возможности. Проект реконструкции спорткомплекса предусматривает размещение в нем бассейна, создание зоны водных развлечений и пляжных видов спорта с возможностью организации соревнований, а также строительство 30-метрового дайвинг-центра.

«Олимпийский» был закрыт на капитальную реконструкцию 1 января. Она продлится три года.

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