Xzibit прокачал «Волгу» для москвичей

Победители конкурса «Тачка от Xzibit’а» в Москве Артем и Максим Беловы получили автомобиль от рэпера. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Конкурс проходил с 4 по 6 сентября — перед концертом, хедлайнером которого стал рэпер Xzibit, известный как ведущий шоу «Тачку на прокачку». Участники розыгрыша должны были записать на видео собственное исполнение любимой песни, либо станцевать на фоне любого автомобиля и выложить запись в сеть. Победителей выбрал сам музыкант и подарил им автомобиль.

За основу машины взяли «Волгу» 1976 года выпуска, на которую установили мощный двигатель, спицевые диски, пневматическую подвеску, которая поднимает и опускает автомобиль. Машину покрасили эксклюзивной многослойной маской, салон обновили и установили современную аудиосистему.

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