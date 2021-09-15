Яйцо Фаберже семьи Романовых выставили на торги в Москве за 28 миллионов рублей

Общая стоимость коллекции составила 300 миллионов рублей. Золотое пасхальное яйцо с сюрпризом из коллекции императрицы Марии Федоровны, созданное в 1892 году, выставят со стартовой ценой в 28 миллионов рублей.

Помимо этого, на торгах будут представлены три уникальные иконы стоимостью восемь миллионов рублей, пять миллионов рублей и 1,6 миллиона. Также на продажу выставят подборку рукописных раритетов, например, письмо 11-летней великой княжны Ольги Николаевны, адресованное княгине Елизавете Федоровне. Его стартовая цена составляет 150 тысяч рублей. Всего на торги, которые пройдут 30 сентября, выставят 300 лотов.

Ранее великий князь Георгий Романов со своей избранницей подали заявление в Хамовнический ЗАГС. Его избранницей стала дочь итальянского дипломата Ребекка Беттарини, принявшая в июле прошлого года православие под именем Виктория Романовна.

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