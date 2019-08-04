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Юбилей ВДНХ посетили уже полмиллиона гостей

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Фото: Сайт мэра Москвы

500 тысяч человек приехали в субботу, 3 августа, на 80-летний юбилей ВДНХ. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Изюминками третьего дня празднования стали парад театральных и цирковых артистов, развлекательная программа в рамках дня открытых дверей в «Технограде», а также шоу дронов. Посетителей угостили тортом весом 80 килограммов, выполненным в виде карты ВДНХ, и гигантским рожком с мороженым.

Празднование юбилея продолжается, в воскресенье для гостей готовится танцевальный флешмоб, гастрономический фестиваль «Дружба народов», а также многочисленные выступления артистов и световое шоу, которое начнется в 22:00, после захода Солнца.

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