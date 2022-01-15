Юный москвич сравнил праздничные гирлянды в центре столицы с изображением вируса

Многим подписчикам сообщества понравились яркие огни и снежинки, которые развесили между домами, однако нашлись и те, кто не оценил украшений. Например, одна из россиянок написала, что ее сын во время их совместной прогулки решил, что вместо снежинок улицу украшают изображения вируса. «Идем с сыном шести лет по Никольской. Говорю: "Посмотри какие шарики висят красивые, и огоньки из них торчат, на снежинки похожи, да?". А он отвечает: "Нет, на микробы похожи... на вирус!". И смешно и грустно», — написала мать юного москвича.

«Волшебная красота! Ощущение счастья от увиденного», «У вас вышло, конечно, красиво, а на деле — грязная китайская мишура», «Обычно эти висюльки уже раздражают. А у вас очень хорошо получилось! Понравилось», — отметили остальные.

Ранее украшенный к Новому году ГУМ натолкнул пользователей сети на спор о том, как готовится к праздникам столица по сравнению с другими городами Европы.