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Юрист пояснила важность сохранения чеков из банкомата

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Юрист пояснила важность сохранения чеков из банкомата
Фото: Depositphotos

Доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина в беседе с агентством «Прайм» объяснила важность сохранения чеков.

Выдаваемые банкоматами чеки содержат персональные данные клиента: номер телефона или последние цифры банковской карты. В связи с этим не стоит оставлять ценные бумаги торчащими из банкомата или же выкидывать их в мусорку, так как они впоследствии могут попасть в руки мошенников.

«Кстати, если по какой-то причине банкомат выдаст вам фальшивую купюру, то именно чек может избавить вас от разбирательств с правоохранительными органами и поможет возместить ущерб», — отметила Касаткина.

Кроме того, отсутствие чека может значительно затянуть процесс возврата купленного товара в магазин. Торговой точке придется найти необходимую транзакцию, а также может возникнуть необходимость в показаниях случайных свидетелей покупки.

«Ошибка может возникнуть и из-за банальной усталости кассира, и тут закон целиком и полностью на стороне потребителя. Но вернуть переплату вам будет гораздо проще, "не отходя от кассы" с чеком на руках», — посоветовала специалист.

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