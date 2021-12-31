Юрист напомнила об ответственности за запуск фейерверков в парках Москвы

Юрист, заместитель председателя коллегии адвокатов «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева напомнила россиянам, как правильно запускать фейерверки на Новый год, чтобы не быть привлеченным к ответственности. О правилах безопасности адвокат рассказала «Мосленте».

«За нарушение правил запуска и эксплуатации фейерверков предусмотрены различные виды ответственности, в том числе и уголовная», — отметила Пономарева, добавив, что салюты относятся к пиротехническим изделиям и по техническому регламенту соответствуют первому классу опасности. Поэтому их нельзя использовать в жилых помещениях, на балконах, рядом с пожароопасными объектами и в национальных парках. Кроме того, запрещено поджигать фейерверки при неподходящей погоде.

За нарушение этих правил горожан нередко привлекают к административной ответственности. Граждан могут оштрафовать на сумму до трех тысяч рублей. Если фейерверк вызвал пожар, уничтожил или повредил чужое имущество и нанес легкий или средний вред здоровью человека, выплата увеличивается до пяти тысяч рублей.

«На практике нередко возбуждаются дела, если нарушение требований пожарной безопасности повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть, по статье 219 УК России», — предупредила юрист. Максимально по этой статье можно получить до семи лет лишения свободы.

Ранее в МЧС посоветовали россиянам покупать пиротехнику только в специализированных магазинах и обращать внимание на указанные в инструкции возрастные ограничения.