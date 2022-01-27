Юрист перечислила главные заблуждения россиян касательно брачного договора

Юрист, эксперт по гражданским делам Яна Пехоркина в разговоре с «Мослентой» перечислила главные заблуждения россиян касательно брачного договора и рассказала об отличиях российской реальности от зарубежного кино.

«Представления большинства россиян о брачном договоре основаны на образах из американского кино. В итоге одни приравнивают это соглашение к возможности присвоить большую часть имущества и получить пожизненное содержание с иждивением в случае измены партнера. Вторые уверены, что без особых на то причин смогут забрать себе все и оставить «половинку» с носом. Третьи боятся, что ни с чем оставят именно их», — рассказала эксперт. Она отметила, что сейчас бытует мнение о том, что брачные контракты придуманы исключительно для тех, кто создает семью не по любви, а по расчету.

Многие люди попросту переживают, что такой документ сделает отношения более напряженными, убьет доверие друг к другу и будет провоцировать постоянные мысли о возможном разводе, объяснила юрист.

При этом специалист поспешила успокоить россиян и подчеркнула, что брачный договор — обычный документ, его нормы и возможности, которые он дает, весьма приземленны. «И его подписание никоим образом не накалит обстановку в отношениях, если оба партнера правильно понимают, что делают и зачем», — заверила Пехоркина.

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