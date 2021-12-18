Юрист порекомендовал обращаться в суд из-за завышенных счетов за воду

Юрист Олег Цуканов, комментируя выставленный москвичу завышенный счет за воду, в беседе с «Мослентой порекомендовал обратиться в суд пострадавшему от беспредела управляющей компании (УК).

По его словам, в орган государственной власти нужно обратиться с соответствующими исками о производстве перерасчета размера задолженности, которая была рассчитана нескольким жителям. По суду возможно будет доказать, что потребления данных услуг в таком объеме не было. «Там проверят юридическое лицо, которое предлагает такие безумные суммы. Во всем остальном рекомендуем обращать внимание на постоянную проверку и поддержание надлежащего состояния всех приборов учета в квартире, а также внимательно следить за квитанциями, которые выставляют УК и иные ресурсоснабжающие организации», — объяснил адвокат.

По его мнению, существует три варианта, которые могли привести к возникновению такой ситуации. Во-первых, это непрошедшие проверку приборы учета водопотребления и водоотведения. Во-вторых, так как дом новый, возможно, управляющую компанию назначил недобросовестный застройщик. Таким образом он предпринимает меры возложить на жителей, которые, возможно, еще даже не стали собственниками, обязанности оплачивать расходы, связанные с потреблением воды и водоотведением в этом доме. «В-третьих, эта существующая проблема может быть связана с незаконным подключением к системам водоснабжения и водоотведения этого дома. Кто-то за счет жителей пытается существенно сэкономить свои личные расходы», — резюмировал эксперт.

Ранее житель ЖК «Спортивный квартал» в Новой Москве пожаловался в сети на выставленный управляющей компанией счет за холодную воду и водоотведение. За месяц пользования данными услугами ему предложили заплатить более 46 тысяч рублей. Также стало известно, что подобные платежные документы приходили и другим жителям комплекса.