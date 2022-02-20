Юрист рассказал о праве избежать оплаты за вывоз мусора

Ведущий юрист Юрий Захаров в интервью «Прайм» рассказал о праве избежать оплаты за вывоз мусора.

Специалист сообщил, что нормами предусмотрено приостановление или перерасчет оплаты за вывоз мусора, если собственники отсутствуют в помещении больше пяти дней. Чтобы не оплачивать вывоз мусора можно обратиться c письменным заявлением в организацию, оказывающую услуги по вывозу твердо-бытовых отходов с подтверждающими документами о том, что жилец сейчас не проживает в квартире. В качестве таких документов подойдут командировочное удостоверение, квитанции из гостиницы, справки от врача о нахождении на лечении, штампы в загранпаспорт о пересечении границ, временная регистрации в другом месте проживания, справка о председателя дачного кооператива, что вы постоянно определенный период проживании на даче, отметил Захаров.

При этом он добавил, что перерасчет за вывоз мусора организации обязаны произвести в течении пяти рабочих дней.

Также можно заранее обратиться к оператору, оказывающему услуги по вывозу мусора, и написать заявление о приостановление оплаты за вывоз мусора на срок до 6 месяцев. На срок более полугода потребуется отдельное заявление, заключил юрист.

Ранее юрист Виктор Андреев объяснил порядок возврата средств за лечение COVID-19, отметив, что каждый россиянин может сделать это путем получения налогового вычета.