Юрист разъяснила правила вывоза детей за границу в новогодние праздники

Адвокат Елена Пономарева разъяснила, как по закону разрешено вывезти ребенка за границу в новогодние праздники и какие документы для этого потребуются. Об этом эксперт рассказала «Мосленте».

С 17 октября текущего года для поездок за рубеж детям достаточно согласия одного из законных представителей. «Раньше нужно было два нотариально заверенных согласия — от отца и от матери», — пояснила юрист.

Вместе с тем у одного из родителей есть право подать заявление о несогласии на выезд ребенка со вторым родителем. При этом не играет роли, состоят ли супруги в браке или нет. Для запрета необходимо обратиться в любой территориальный орган МВД по миграции или в любое российское посольство (или консульство в случае проживания в другой стране). «В базу будет внесена соответствующая информация, и границу ребенок не пересечет», — заключила Пономарева.

Подобный запрет можно оспорить в законном порядке. Для этого необходимо обратиться в суд общей юрисдикции.

Ранее врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал отдыхающих с детьми сдать билеты на зарубежные курорты и вместо этого съездить в Подмосковье.