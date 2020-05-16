За нарушителями самоизоляции в Подмосковье начали следить с воздуха

В Московской области Росгвардия начала контролировать соблюдение режима самоизоляции с воздуха. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Наблюдение осуществляется с помощью высотных комплексов «ОКО» на базе аэростата. Они работают на высоте до 300 метров и позволяют выявить нарушителей в радиусе до пяти километров.

Информация о правонарушениях, в том числе и нарушениях ограничительных мер, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, говорится в сообщении ведомства.

«В ходе несения службы росгвардейцы проводят с гражданами разъяснительные беседы о необходимости соблюдения масочного режима, осуществляют проверку наличия специальных пропусков у граждан», — отметили в ведомстве.

Всего с начала режима повышенной готовности в Подмосковье сотрудники Росгвардии провели свыше 11 тысяч профилактических бесед.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!