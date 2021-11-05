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За проведение мероприятий в нерабочие дни квесты планируют закрыть на 90 дней
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Две квест-комнаты в центре столицы хотят закрыть на 90 дней. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает агентство «Москва».
По данным источника, речь идет о квест-комнатах «Номер 1408» и «Убийство в закрытой комнате», которые не приостановили свою деятельность в период ограничительных мер. В помещениях находились работники и посетители. Кроме того, не было отменено бронирование в период нерабочих дней.
За нарушение организаторам грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или закрытие заведения на 90 дней.
Ранее за нарушение ковидных мер на юго-востоке Москвы закрыли магазин «Магнит».