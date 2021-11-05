За проведение мероприятий в нерабочие дни квесты планируют закрыть на 90 дней

Две квест-комнаты в центре столицы хотят закрыть на 90 дней. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает агентство «Москва».

По данным источника, речь идет о квест-комнатах «Номер 1408» и «Убийство в закрытой комнате», которые не приостановили свою деятельность в период ограничительных мер. В помещениях находились работники и посетители. Кроме того, не было отменено бронирование в период нерабочих дней.