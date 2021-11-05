За сдачу плазмы в Москве доноры получат по 10 тысяч рублей

С 1 ноября переболевшие COVID-19 или вакцинированные доноры плазмы могут получить компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщается в четверг, 4 ноября, в ТАСС.

По данным источника, ранее донорам плазмы выплачивали по пять тысяч рублей. Но, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, теперь вакцинированным или переболевшим коронавирусом за одну донацию будут выплачивать 10 тысяч рублей.

«Думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом такой большой благородной работе, которую делают наши доноры», — отметил Собянин.

Также он отметил, что в 2020 году Москва стала первым регионом России, который начал применять донорскую плазму с антителами к коронавирусу для лечения пациентов с тяжелой формой течения COVID-19. По его словам, такой метод лечения действительно показал эффективность. В пресс-службе мэра подчеркнули, что за полтора года лечение донорской плазмой прошли 20 тысяч человек.

Ранее заболевшая COVID-19 Лариса Гузеева отказалась от переливания плазмы крови с антителами.