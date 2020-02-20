За три дня врачи трижды увозили невменяемых от стен Кремля
За при дня бригады скорой помощи трижды увозили от стен Кремля психически нездоровых людей. Об этом пишет «Московский комсомолец».
17 февраля на Красной площади 36-летний мужчина попытался прорваться к президенту, утверждая, что он является сотрудником ФСБ, а его отец и глава государства являются близкими друзьями. 18 февраля 67-летний пенсионер на том же месте начал выкрикивать, что он «второй бог» в возрасте 168 лет и пришел карать Землю. 19 февраля 28-летний мужчина подошел с стражам правопорядка и сообщил, что иностранные спецслужбы требуют от него план России.
Полицейским ничего не оставалось, как вызывать профильных медиков и передавать им задержанных.
Участившиеся подобные случаи, утверждают специалисты, связаны, среди прочего, с приближающейся весной. Аномально теплая зима в этом году лишь ускорила наступление нестабильного для больных людей периода.
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