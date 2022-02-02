Заболевшему COVID-19 россиянину доставили наркотики прямо в столичную больницу

37-летнему россиянину, заболевшему COVID-19 и проходившему лечение в столичной ЦКБ РЖД, доставили наркотики прямо в больницу. О случившемся рассказала «Комсомольская правда».

Пациенту принесли посылку в приемное отделение. Посетитель оставил пакет и быстро покинул здание клиники. Сотрудники попытались передать посылку больному, но выяснилось, что тот выписался менее суток назад, не оставив никаких контактов. Кроме того, у работников больницы не было и номера телефона посыльного.

В отделении приняли решение вскрыть пакет, так как какая-то информация о владельце могла оказаться внутри. В посылке обнаружили сверток с неизвестным веществом. О находке медики сообщили правоохранителям.

Содержимое пакета отправили на экспертизу. Выяснилось, что посыльный принес в больницу наркотическое вещество МДМА. Проводится проверка, выписавшегося пациента разыскивает полиция. Оперативники предполагают, что посылка могла быть не единственной.

Ранее в подмосковной квартире нашли более полутора килограммов наркотиков. Вещества хранили у себя жители арендованной квартиры.