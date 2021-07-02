Заболевших ОРВИ москвичей обязали сидеть дома
Жителей Москвы, заболевших ОРВИ, до тестирования на коронавирус обязали остаться дома. Об этом сообщает ТАCC со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
С 2 июля все случаи ОРВИ будут рассматриваться как коронавирус.
В целом Москва справляется с эпидемией коронавируса, отметила она.
Решение поддержали вирусологи. Так, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с «Лентой.ру» заявил, что это «повысит сфокусированность системы на инфекции SARS CoV-2 и в данной экстренной ситуации может быть полезно».
За последние стуки в Москве выявили 6893 новых случая заражения, по всей стране — 23 218.
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