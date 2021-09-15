Забравшихся на звезду здания МГУ руферов задержали

Московских руферов, которые забрались на звезду главного здания Московского государственного университета (МГУ) задержали полицейские. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Всего были задержаны четыре человека. На них составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Молодым людям грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток, на данный момент их отпустили.

О том, что компания из 20 россиян прошла в главный корпус МГУ и поднялась на шпиль здания, сообщалось ранее. Руферы потратили на подъем до звезды около часа, еще два часа они находились на открытом воздухе на высоте 240 метров.

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