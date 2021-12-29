Забывшая ключи в замке входной двери россиянка лишилась денег и драгоценностей

В Красносельском районе столицы, на Краснопрудной улице россиянка забыла ключи в замке входной двери и лишилась денег и драгоценностей. Неизвестные обокрали ее квартиру, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

По имеющимся данным, 32-летняя женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что у нее похитили 45 тысяч рублей, 200 долларов и 300 евро, а также ювелирные изделия. Общий материальный ущерб составил около 105 тысяч рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее бездомный поссорился с девушкой и обокрал ее квартиру.