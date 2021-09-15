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Мотоцикл столкнулся с «ГАЗелью» и загорелся на Садовом кольце
Кадр видео: Telegram-канал LIFE SHOT
В Москве мотоцикл столкнулся с «ГАЗелью» и загорелся, произошедшее засняли на видео. Запись с места аварии опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.
Авария произошла в среду, 15 сентября, на Садовом кольце, недалеко от Арбата.
По данным канала, сам мотоциклист и его пассажир госпитализированы. На месте работают аварийные службы, движение по трем полосам перекрыто.
Ранее в сентябре водитель Ford умер в больнице от инфаркта после ДТП на МКАД в районе пересечения с Волоколамским шоссе. В момент аварии автомобиль Ford столкнулся с Nissan, пострадали двое детей. При этом 14-летний подросток попал в реанимацию с ушибом головного мозга.
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