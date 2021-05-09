Загоревшийся в Москве автобус сняли на видео

На Алтуфьевском шоссе в Москве загорелся автобус. Происшествие сняли на видео, оно было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

На кадрах видно, что пламя полностью охватило заднюю часть транспорта, и огонь распространился по крыше.

По информации «Москвы 24» загорелся частный автобус, в момент когда в нем не было пассажиров. Инцидент случился на стороне МКАД в районе 85 километра. Пожарные уже ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах парикмахер четыре часа распутывал волосы 46-летней женщине, пострадавшей при пожаре. Женщина провела в ожоговом центре два месяца, однако у ее родственников, живущих в Дубне, не было возможности навещать и причесывать ее, так как они занимались ремонтом почти сгоревшего дома.

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